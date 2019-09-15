Сын Шевченко тренируется в академии "Челси"

Сын экс-футболиста Андрея Шевченко тренируется в академии "Челси". Об этом сообщают "Вести.ua".

Отметим, что сам специалист на данный момент работает со сборной Украины.

"Мой второй сын занимается в академии "Челси". Там отличная школа, которая воспитала футболистов отличного уровня.



"Хотел бы столкнуться с тем, чтобы советовать ему за какую сборную выступать. Очень хотел бы. Вот когда будет такой выбор, тогда и будем говорить", - сказал Шевченко.



Напомним, специалист в свое время играл в киевском "Динамо", "Милане" и "Челси".

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