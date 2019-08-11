Сын Симеоне Джанлука может перейти в "Ибицу"

Нападающий аргентинского клуба "Химнасия" Ла-Плата Джанлука Симеоне перейдет в клуб Европы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Джанлука - 21-летний сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Футболист, скорее всего, подпишет контакт с "Ибейцей", которая выступает в третьем дивизионе.

В минувшем сезоне Симеоне-младший играл лишь в одном матче чемпионата Аргентины.

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