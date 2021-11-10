Сын Симеоне может перебраться в АПЛ

Фото: инстаграм Джованни Симеоне/Автор неизвестен

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Вероны" Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, сообщает Daily Express.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В руководстве "Вест Хэма" верят, что форвард поможет команде пробиться в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 26-летний Симеоне провел за "Верону" 12 матчей, забил девять матчей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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