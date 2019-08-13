Сын Симеоне перешел в "Ибицу"

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Сын Симеоне перешел в "Ибицу"

Форвард Джованни Симеоне перейдет в европейский клуб. Об этом информирует Marca. 

По данным издания, 21-летний сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне перешел в "Ибицу", которая играет в испанской Сегунде Б. 

Ранее нападающий играл в составе "Химнасии и Эсгриме", но не отметился результативными действиями.

Также Симеоне выступал в "Фрозиноне" и "Ривер Плейт".

А еще: "Манчестер Сити" ответил на критику со стороны Симеоне| http://soccernews.ru
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