Сын Симеоне перешел в "Ибицу"

Форвард Джованни Симеоне перейдет в европейский клуб. Об этом информирует Marca.

По данным издания, 21-летний сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне перешел в "Ибицу", которая играет в испанской Сегунде Б.

Ранее нападающий играл в составе "Химнасии и Эсгриме", но не отметился результативными действиями.

Также Симеоне выступал в "Фрозиноне" и "Ривер Плейт".

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