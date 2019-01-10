Сын Симеоне стал игроком "Химнасии"

Младший сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Джанлука стал игроком "Химнасии" из Ла-Платы. Контракт будет действовать до 2021 год.

⚽️ Gianluca Simeone es nuevo jugador del plantel de fútbol de primera división.



✍ Firmó su contrato con nuestra Institución hasta junio 2021. #DaleLobo pic.twitter.com/K82RmhkA0Y — GIMNASIA (@gimnasiaoficial) 7 января 2019 г.

Ранее футболист играл в составе "Ривер Плейт". С июля прошлого года он на правах аренды выступал за чилийский "Унион Ла-Калера".

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