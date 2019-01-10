Сын Симеоне стал игроком "Химнасии"
Младший сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Джанлука стал игроком "Химнасии" из Ла-Платы. Контракт будет действовать до 2021 год.
⚽️ Gianluca Simeone es nuevo jugador del plantel de fútbol de primera división.— GIMNASIA (@gimnasiaoficial) 7 января 2019 г.
✍ Firmó su contrato con nuestra Institución hasta junio 2021. #DaleLobo pic.twitter.com/K82RmhkA0Y
Ранее футболист играл в составе "Ривер Плейт". С июля прошлого года он на правах аренды выступал за чилийский "Унион Ла-Калера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Химнасия Мендоса
|18
|40
|2
|Эстудиантес Рио Куарто
|18
|33
|3
|Десампарадос
|18
|28
|4
|Хувентуд У Сан-Луис
|18
|26
|5
|Депортиво Маипу
|18
|26
|6
|Huracán Las Heras
|18
|22
|7
|San Lorenzo Alem
|18
|20
|8
|Унион Вилья-Краусе
|18
|17
|9
|Gutiérrez
|18
|13
|10
|Unión Aconquija
|18
|13