Сын Симеоне стал игроком "Химнасии"

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Сын Симеоне стал игроком "Химнасии"

Младший сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Джанлука стал игроком "Химнасии" из Ла-Платы. Контракт будет действовать до 2021 год.

Ранее футболист играл в составе "Ривер Плейт". С июля прошлого года он на правах аренды выступал за чилийский "Унион Ла-Калера". 

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