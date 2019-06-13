Сын Слуцкого в нецензурной форме раскритиковал Россию

Дмитрий Слуцкий, сын российского тренера "Витесса" Леонида Слуцкого, эмоционально отреагировал на задержание сотен активистов на митинге, который прошел в поддержку журналиста Ивана Голунова.

"(На хрен), эту страну. Чуваки, по возможности, как можно скорее (уезжайте) отсюда», — написал Дмитрий в сторис своего Instagram, прикрепив фотографию с задержанием женщины.

Позже Дмитрий принес извинения, удалил пост и написал следующее: "История была написана на эмоциях. Нужно менять всё к лучшему. Извиняюсь за свое резкое высказывание".

Напомним, что 6 июня Голунов, который специализируется на расследованиях о коррупции в высших эшелонах власти России, был задержан в Москве. Журналисту инкриминировали хранение и сбыт наркотиков в крупном размере. Представители полиции опубликовали фотографии наркотических веществ в квартире Голунова. Через несколько дней Голунов был отпущен на свободу в связи с недоказанностью вины. Фотографии с наркотиками были признаны сфабрикованными. Президент России Владимир Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова.

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