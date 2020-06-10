Сын Тарханова войдет в тренерский штаб "Енисея"

Сын Александра Тарханова Юрий войдет в тренерский штаб "Енисея".

Напомним, недавно, 65-летний специалист возглавил красноярский клуб.

"Приглашу своего сына, он тоже тренер. Он знает систему работы", - передает слова Тарханова-старшего ТАСС.

Также тренер отметил, что больше перемен в тренерском штабе не будет.

Напомним, в прошлом сезоне "Енисей" вылетел из РПЛ во вторую лигу чемпионата России, где команда по итогам розыгрыша заняла 14 место.

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