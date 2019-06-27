Сын Тюрама покинул "Монако"

Теги монакониццакефрен тюрам-ульентрансферы

Сын Тюрама покинул "Монако"

Полузащитник Кефрен Тюрам перешёл из "Монако" в "Ниццу", сообщает официальный сайт "орлят".

18-летний футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента.

Условия контракта Тюрама-младшего с "Ниццей" не разглашаются.

Хавбек является воспитанником "Монако", за основную команду монегасков сыграл 3 матча.

Кефрен Тюрам - младший сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама.

Не пропустите: "Монако" интересуется хавбеком "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" может вернуть Морату

"Челси" может вернуть Морату

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов