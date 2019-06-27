Сын Тюрама покинул "Монако"
Полузащитник Кефрен Тюрам перешёл из "Монако" в "Ниццу", сообщает официальный сайт "орлят".
18-летний футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента.
Условия контракта Тюрама-младшего с "Ниццей" не разглашаются.
Хавбек является воспитанником "Монако", за основную команду монегасков сыграл 3 матча.
Кефрен Тюрам - младший сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама.
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