Сын Веа забил гол в первом матче за "Селтик"

Нападающий Тимоти Веа забил первый гол в матче за "Селтик".

Команда Брендана Роджерса обыграла "Эйрдри Юнайтед" (3:0) в матче Кубка Шотландии.

18-летний сын Джорджа Веа, который стал обладателем "Золотого мяча" в 1995 году присоединился к "Селтику" на правах аренды из ПСЖ в январе.

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