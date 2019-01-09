Сын Жириновского высказался о возможности баллотироваться на пост президента РФС
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев заявил, что он не будет баллотироваться на пост президента РФС.
"Я не планирую выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС. Я хочу сосредоточиться на избрании в исполком организации. С Мутко по поводу выдвижения своей кандидатуры не удалось поговорить. Думаю, что до конца срока выдвижения это сделать не получится. Времени не хватает", - приводят слова Лебедева российские СМИ.
Напомним, что в конце прошлого года пост президента РФС покинул Виталий Мутко. Временно его преемником назначен президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин. Выбора нового президента РФС состоятся 22 февраля. Главным претендентом на этот пост является председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.
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|17
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|6
|Рубин
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|7
|Ростов
|17
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|8
|Ахмат
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|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
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|Динамо Москва
|17
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|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
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|17
|15
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|17
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