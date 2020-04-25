Сын Зидана будет выступать за сборную Алжира

Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан решил сменить футбольное гражданство, сообщает Marca.

По сведениям издания, 21-летний страж ворот, выступавший за юношеские сборные Франции, на взрослом уровне будет представлять Алжир.

Новый главный тренер "лис пустыни" Джамель Бельмади убедил сына легендарного Зинедина Зидана играть за его команду.

Зидан-младший сможет дебютировать за алжирскую сборную уже осенью в квалификации ЧМ-2022.

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