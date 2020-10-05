Сын Зидана Лука перешел из "Реала" в "Райо Вальекано"

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Сын Зидана Лука перешел из "Реала" в "Райо Вальекано"

Голкипер Лука Зидан перешел из "Реала" в "Райо Вальекано". Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев.

Сын наставника "сливочных" ушел в другой клуб на правах свободного агента.

Контракт 22-летнего футболиста с командой рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Зидан принял участие в 33 матчах Сегунды за "Расинг". 

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