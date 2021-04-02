Сын Зидана может перейти в клуб Бекхэма

Теги интер майамидэвид бекхэмэнцо зидан

Сын Зидана может перейти в клуб БекхэмаФото: Citi Sports Online

Энцо Зидан, старший сын наставника "Реала" Зинедина Зидана, может перебраться в МЛС.

По сведениям ESPN, 26-летний хавбек проводит предсезонную подготовку с клубом Дэвида Бекхэма "Интер Майами". Однако клуб пока не принял решение о подписании контракта с футболистом.

Энцо Зидан находился в "Реале" с 2014 по 2017 год, однако за основную команду не провел ни одного матча. Последним клубом игрока была "Альмерия", которую он покинул осенью 2020 года.

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