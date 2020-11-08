Сын Зидана может перейти в клуб, который является партнером "Спартака"

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Энцо Зидан может перейти в "Эрцгебирге", который выступает во второй немецкой Бундеслиге, сообщает Besoccer.

По сведениям издания, стороны на протяжении четырех недель ведут переговоры, которые близки к завершению.

25-летний Энцо является сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. За королевский клуб он выступал с 2014 по 2017 годы, провел один матч и забил один гол. Также он играл за "Алавес", "Лозанну", "Райо Махаданду", "Авеш", "Альмерию" и "Видад".

В настоящее время Зидан-младший является свободным агентом.

Стоит отметить, что с 2019 нода "Эрцгебирге" является партнером московского "Спартака".

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