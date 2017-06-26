Сын Зидана может покинуть "Реал"

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Сын Зидана может покинуть "Реал"

"Алавес" проявляет интерес к хавбеку мадридского "Реала" Энцо Зидану, сообщает Marca.

По сведениям издания, баски хотят арендовать 22-летнего футболиста. Клуб рассчитывает совершить сделку на этой неделе.

В минувшем сезоне Зидан-младший сыграл за "Реал Мадрид Кастилью" 32 матча и забил 5 мячей. Также он провёл одну игру за основную команду "сливочных" в Кубке Короля и отличился голом.

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