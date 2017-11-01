Сын Зидана перенес операцию на плече



Вратарь "Реала" Лука Зидан выбыл из строя из-за травмы плеча, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист уже перенес операцию и будет восстанавливаться в течение некоторого времени.

Стоит отметить, что Лука Зидан является сыном главного тренера мадридцев Зинедина Зидана​, и периодически попадает в заявку на матчи команды.

В текущем сезоне он сыграл в 5 матчах за вторую команду "Реала" и пропустил 6 голов.

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