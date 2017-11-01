Сын Зидана перенес операцию на плече

Теги реал мадридзинедин зиданлука зидан

Сын Зидана перенес операцию на плече
Вратарь "Реала" Лука Зидан выбыл из строя из-за травмы плеча, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист уже перенес операцию и будет восстанавливаться в течение некоторого времени. 

Стоит отметить, что Лука Зидан является сыном главного тренера мадридцев Зинедина Зидана​, и периодически попадает в заявку на матчи команды.

В текущем сезоне он сыграл в 5 матчах за вторую команду "Реала" и пропустил 6 голов.

Не пропустите: Зидан может возглавить клуб АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов