Сын Зидана перешёл в клуб Гути

"Альмерия" в своём официальном твиттере объявила о переходе полузащитника "Авеша" Энцо Зидана.

24-летний француз перебрался в клуб Сегунды на правах свободного агента и заключил контракт до конца текущего сезона.

¡Justo a tiempo! Enzo Zidane firma como nuevo jugador de la UD Almería desde Desportivo Aves pic.twitter.com/Sq2xloWiMn — UD Almería (@U_D_Almeria) January 31, 2020

Стоит отметить, что "Альмерию" тренирует Гути, который в своё время играл с отцом футболиста Зинедином Зиданом за мадридский "Реал".

Энцо Зидан выступал за "Авеш" с лета 2019 года, сыграл 11 матчей и забил 2 гола.

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