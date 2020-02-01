Сын Зидана перешёл в клуб Гути

Теги энцо зиданальмериядешпортиво авешгутизинедин зидантрансферы

Сын Зидана перешёл в клуб Гути

"Альмерия" в своём официальном твиттере объявила о переходе полузащитника "Авеша" Энцо Зидана.

24-летний француз перебрался в клуб Сегунды на правах свободного агента и заключил контракт до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что "Альмерию" тренирует Гути, который в своё время играл с отцом футболиста Зинедином Зиданом за мадридский "Реал".

Энцо Зидан выступал за "Авеш" с лета 2019 года, сыграл 11 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Зидан прокомментировал слухи о скором уходе Бэйла в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" может бесплатно подписать Виллиана

"Барселона" может бесплатно подписать Виллиана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов