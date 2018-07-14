Сын Зидана перешёл в клуб Сегунды

Энцо Зидан, старший сын легендарного французского футболиста Зинедина Зидана, перешёл из "Лозанны" в "Райо Махадахонду".

23-летний футболист будет выступать за клуб из Сегунды на правах годичной аренды.

Энцо Зидан присоединился к "Лозанне" в январе текущего года, сыграл 16 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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