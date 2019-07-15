Сын Зидана перешел в португальский клуб



Энцо Зидан, старший сын Зинедина Зидана перешел в "Авеш", сообщает официальный сайт португальского клуба.

Футболист подписал с "Авешем" контракт до лета 2021 года. В прошлом сезоне клуб занял 14-е место в чемпионате Португалии.

24-летний Зидан является воспитанником "Реала". За королевский клуб он провел один матч и забил один гол. В составе второй команды "Реала" хавбек забил семь голов и отдал 15 результативных передач в 78 поединках. Также играл за "Алавес" и "Лозанну". Сыграл два матча за юношескую сборную Франции U19. Ориентировочная стоимость игрока составляет один миллион евро.

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