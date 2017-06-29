Сын Зидана стал игроком "Алавеса"

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Сын Зидана стал игроком "Алавеса"

Полузащитник "Реала" Энцо Зидан перешел в "Алавес"», сообщает официальный сайт баскского клуба.

Футболист достался баскскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2020 года. Стоит отметить, что хавбек является сыном главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана.

Фото: Зидан в "Алавесе".

22-летний Зидан выступал за "Реал" с 2014 года, но провел за главную команду всего 1 матч и забил 1 гол. За резервную команду "сливочных" сыграл 78 встреч, забил 7 мячей и сделал 15 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет 750 тысяч евро. 

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