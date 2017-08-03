Сын Зидана сыграл первый матч за "Реал"

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Сын Зидана сыграл первый матч за "Реал"Вратарь Лука Зидан, сын главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, сыграл свой первый матч в составе основной команды королевского клуба.

Дебютировал 19-летний голкипер в товарищеском матче против сборной звезд МЛС, в котором испанцы победили по пенальти (1:1, по пен. 4:3).

Зидан-младший вышел на замену на 72-й минуте. | soccernews.ru

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