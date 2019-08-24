Сын Зидана забил красивый гол в матче чемпионата Португалии

Теги дешпортиво авешрио авеэнцо зидан

Сын Зидана забил красивый гол в матче чемпионата Португалии

Энцо Зидан, сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, блеснул в матче второго тура чемпионата Португалии между "Авешем" и "Риу Аве".

24-летний француз забил гол престижа, когда его команда проигрывала со счётом 0:5. При этом взятие ворот получилось весьма красивым. Зацените!

Зидан-младший перешёл в "Авеш" в июле на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт.

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