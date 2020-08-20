Сын Зидана закрутил роман с бывшей девушкой Асенсио

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Сын Зидана закрутил роман с бывшей девушкой Асенсио

Журналисты The Sun выяснили, что бывший вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан состоит в отношениях с испанской моделью Мариной Мунтанер.

Сообщается, что пара провела отпуск на Ибице, где футболист познакомил новую возлюбленную со своей семьей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от MARINA MB. (@marinamb.23)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reír, soñar, el rollo de siempre.

Публикация от MARINA MB. (@marinamb.23)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от MARINA MB. (@marinamb.23)

Стоит отметить, что у Мунтанер несколько лет назад был роман с другим игроком "Реала" Марко Асенсио.

Этим летом у Луки Зидана истёк контракт с королевским клубом и сейчас он является свободным агентом.

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