Сын Зидана заявил, что не жалеет о решении покинуть "Реал"

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Сын Зидана заявил, что не жалеет о решении покинуть "Реал"

Сын главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Лука рассказал, что не жалеет о своем решении покинуть мадридский клуб, передает AS.

Напомним, на данный момент 21-летний голкипер выступает в "Расинге" на правах аренды.

"Хотя и наши результаты не такие, как мы хотим, мы хорошо играем. Уверен, скоро показатели улучшатся. Я очень рад быть в этом замечательном клубе.

Я не жалею, что покинул "Реал". Это был важный шаг, я хотел этого, так как мне нужно было играть, чтобы доказать свою значимость", - сказал Лука.

В этом сезоне Зидан провел 9 матче за клуб, пропустил 10 голов.

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