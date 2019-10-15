Сын Зидана заявил, что не жалеет о решении покинуть "Реал"
Сын главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Лука рассказал, что не жалеет о своем решении покинуть мадридский клуб, передает AS.
Напомним, на данный момент 21-летний голкипер выступает в "Расинге" на правах аренды.
"Хотя и наши результаты не такие, как мы хотим, мы хорошо играем. Уверен, скоро показатели улучшатся. Я очень рад быть в этом замечательном клубе.
Я не жалею, что покинул "Реал". Это был важный шаг, я хотел этого, так как мне нужно было играть, чтобы доказать свою значимость", - сказал Лука.
В этом сезоне Зидан провел 9 матче за клуб, пропустил 10 голов.
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|Бетис
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|Мальорка
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