Сына Черчесова выписали из больницы после перелома челюсти

Голкипер "Олимп-Долгопрудный" Станислав Черчесов был выписан из больницы.

"Станислава выписали из больницы. Теперь он будет долечиваться дома. Успел немного пообщаться с ним. Ему пока трудно разговаривать, однако се хорошо, он идет на поправку. Все самое страшное уже позади", - сказал президент клуба Тарас Воробель.

Напомним, что в игре против "Родины" (2:1) сын наставника сборной России ударили коленом по голове в следствии чего он попал в больницу с сотрясением и переломом челюсти.

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