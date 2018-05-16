Сына Давида Силвы выписали спустя пять месяцев пребывания в больнице



Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва сообщил о том, что его сын Матео выписан из больницы.

"Мы наконец-то возвращаемся домой! Мы бесконечно благодарны потрясающей команде врачей из отделения интенсивной терапии больницы Каса-де-Салюд за их профессионализм и человечное отношение на протяжении этих долгих пяти месяцев. Просто спасибо!", - написал Силва в своем твиттере.

Стоит отметить, что сын Силвы преждевременно родился в конце 2017 года. Все последующее время он провел в больнице.

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