Сына Диего Симеоне зовут в Англию

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Сына Диего Симеоне зовут в Англию

Нападающий "Кальяри" Джованни Симеоне может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, подписать 25-летнего футболиста хочет лондонский "Вест Хэм".

Впрочем, клубам пока не удаётся договориться о переходе аргентинца. Предложение об аренде на полгода за 1 миллион евро с опцией выкупа было отклонено.

В текущем сезоне Симеоне-младший сыграл за "Кальяри" 16 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.

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