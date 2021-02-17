Сына Луческу уволили с поста главного тренера саудовского клуба

Пресс-служба саудовского клуба "Аль-Хиляль" на официальном сайте объявила об увольнении Рэзвана Луческу с поста главного тренера клуба.

Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления команды в нынешнем сезоне. После 18 туров "Аль-Хиляль" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

51-летний Рэзван Луческу является сыном главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу. Ранее Луческу-младший тренировал сборную Румынии, "Рапид", "Аль-Джайш", "Ксанти" и ПАОК.

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