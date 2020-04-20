Сюлюк рассказал, какой чемпионат подойдет Кокорину

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал интерес итальянских клубов к форварду "Сочи" Александру Кокорину.



"Верю ли словам Кокорина? Я предпочитаю передачу "Что? Где? Когда?", чем "Верю не верю". Я думаю, что Кокорину лучше пойти в испанский чемпионат. Может, конечно, перейти и в итальянский. Кокорин, безусловно, хороший футболист. Но на его месте я бы подумал. Смотря в какую команду ещё.

Мне очень понравились слова Аршавина на эту тему, который сказал: "Человек играет хорошо в футбол. Он год не тренировался, сидел в тюрьме. Мы говорим об уровне чемпионата России. Он год находился на отдыхе, а сейчас является одним из лучших игроков РПЛ". К сожалению, большинство спортдиров - бывшие переводчики. Много талантливой молодёжи, но им не дают прорваться. Кокорин ещё может уехать. Он правильно сделал, что пошёл в "Сочи", показав, что вернулся в футбол", - цитирует Селюка "Чемпионат".

Напомним, арендное соглашение Кокорина в "Сочи" заканчивается в мае этого года. С "Зенитом" контракт рассчитан до лета 2020 года.

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