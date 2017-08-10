Сюткин: "Россия проведет ЧМ-2018 на самом высшем уровне"

Известный певец Валерий Сюткин не сомневается в том, что Россия успешно проведет Чемпионат Мира 2018 года.

"Москва дает вам выбор и требует от вас решений. Неслучайно люди приезжают со всей России, чтобы воплотить то, что они задумали, потому что Москва – город, где сбываются мечты. Приезжайте к нам – вы будете приятно удивлены и увезете с собой частичку лучшего города Земли.

Рок-н-ролл, как и футбол, – это музыка очень естественная, в ней нет ничего придуманного, она играется от всей души и обязательно вживую, прямо здесь и сейчас, с непредсказуемым финалом, так же как эта великая игра, имя которой – футбол.

Мы проведем чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне, потому что мы умеем это делать, мы это показали всему миру на примере Олимпийских игр в Сочи", - сказал он.

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