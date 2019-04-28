Т. Азар договорился с дортмундской "Боруссией"
Бельгийский полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар договорился с дортмундской "Боруссией", сообщает VTM Nieuws.
По сведениям издания, футболист согласовал со "шмелями" условия личного контракта. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Арсенала" и "Ливерпуля".
В нынешнем сезоне 26-летний Азара провел за гладбахскую "Боруссию" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.
Торган Азар является родным братом форварда "Челси" Эдена Азара.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|30
|50
|8
|Вердер Бремен
|31
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|31
|18