Т. Азар договорился с дортмундской "Боруссией"

Бельгийский полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар договорился с дортмундской "Боруссией", сообщает VTM Nieuws.

По сведениям издания, футболист согласовал со "шмелями" условия личного контракта. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Арсенала" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 26-летний Азара провел за гладбахскую "Боруссию" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.

Торган Азар является родным братом форварда "Челси" Эдена Азара.

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