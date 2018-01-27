Таарабт может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Дженоа" Адель Таарабт стал трансферной целью московского "Спартака", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "красно-белые" рассматривают 28-летнего футболиста в качестве альтернативы хавбеку "Андерлехта" Софиану Ханни.

Стоит отметить, что Таарабт выступает за "Дженоа" на правах аренды, а права на него принадлежат "Бенфике". При этом по окончании сезона марокканец, скорее всего, станет свободным агентом, так как его контракт с "орлами" истекает через полгода.

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