Таарабт рассказал о проблемах, которые он испытывал в "Милане"

Хавбек "Дженоа" Адель Таарабт вспомнил о периоде своей карьеры, когда он выступал за "Милан".

"Милан" разрушил меня психологически. Я знаю каково это играть в этом клубе. Сперва все хорошо, а через 20 минут давление на вас становится невыносимым.

В начале своей карьеры я полагался исключительно на свой талант, я не верил в тяжелую работу и в командную игру. Я выбрал этот путь. Однако только сейчас я понял, что футбол - это коллективная игра, вы должны жертвовать собой во благо общего результата" - приводит слова Таарабта Football Italia.

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