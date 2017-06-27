Табану покинул "Суонси"

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Табану покинул "Суонси"

"Суонси" расстался с французским защитником Франком Табану, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны согласовали досрочное расторжение контракта по обоюдному согласию. Футболист получил статус свободного агента и может перейти в другой клуб бесплатно.

28-летний Табану выступал за "Суонси" с 2015 года, провел за клуб 3 матча. Сдавался в аренду "Гранаде". Ранее играл за "Тулузу" и "Сент-Этьен". Сыграл 12 матчей за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро. | http://soccernews.ru

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