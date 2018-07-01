Табарес: "Мы не боимся ни одного соперника"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес дал комментарии после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Португалии.

"Огромную роль сыграла самоотдача, с которой сыграл каждый. Нам не часто удавалось заходить на их половину поля. Нужен был фокус, но и на интуитивном уровне в таком случае играть тоже очень важно. В одном из моментов мы потеряли контроль и это привело к голу.

Нас в четвертьфинале ждёт очень сильный соперник - сборная Франции. Но мы не боимся никого. Нам будет непросто, но мы постараемся навязать французам наш стиль игры. Мы здесь, чтобы дойти до финала" - сказал Табарес.

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