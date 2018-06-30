Табарес объявил состав сборной Уругвая на матч с Португалией

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Табарес объявил состав сборной Уругвая на матч с Португалией

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес определился со стартовым составом команды на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Португалии.

Так, с первых минут на поле выйдут Фернандо Муслера, Диего Годин, Хосе Хименес, Мартин Касерес, Диего Лаксальт, Лукас Торрейра, Матиас Весино, Эдинсон Кавани и Луис Суарес.

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