Табарес объявил состав сборной Уругвая на матч с Португалией

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес определился со стартовым составом команды на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Португалии.

Так, с первых минут на поле выйдут Фернандо Муслера, Диего Годин, Хосе Хименес, Мартин Касерес, Диего Лаксальт, Лукас Торрейра, Матиас Весино, Эдинсон Кавани и Луис Суарес.

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