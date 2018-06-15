Табарес подвел итоги матча с Египтом

Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал победу над Египтом (1:0).

"Есть, что улучшать, проведем индивидуальную работу с игроками. Рассчитываем, что команда будет прибавлять по ходу турнира. Будем стараться развиваться и набираться опыта. В футболе один футболист не может решать все. Есть большие футболисты, но что поделать, травмы случаются. Конечно, с Салахом они были бы сильнее. Но и без него они здорово защищались.

Приведу пример из нашей сборной - мы побеждали без Кавани и Суареса, а сегодня могли не выиграть с ними в составе. Все решает игра команды, единый коллектив. Почему не шла игра у Суареса? Плохие дни бывают у всех, даже у Пеле и Марадоны, у Месси. У него ведь были моменты, просто не повезло с завершением" - приводят слова Табареса российские СМИ.

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