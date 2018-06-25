Табарес прокомментировал победу над сборной России

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Табарес прокомментировал победу над сборной России

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес подвёл итоги матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды России.

"Мы рады такому результату. Мы хотим улучшать свою игру, и это была отличная возможность сыграть с противником, который хорошо выполнил своё задание. Россия не сильно на нас давила, хотя и пыталась. Мы прессинговали в первом тайме, но думаю, что мы могли забить ещё больше голов. Нам не хватало опыта - иногда пасы отдавали неточно, и удары были неточны. Нужно улучшить нашу игру, ведь теперь каждый матч может стать последним.

Хорошо, что мы не пропустили. Могу сказать, что моя команда выполнила план, который я разработал, футболисты его поняли. Мы удивляли соперника в некоторых атаках и смогли три атаки завершить голами. Не будем забывать, что это был сложный матч, ведь Россия не только играет в хороший футбол, тут её поддерживают трибуны" - сказал Табарес.

Не пропустите видеообзор матча Уругвай – Россия. | http://soccernews.ru

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