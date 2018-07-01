Табарес прокомментировал травму Кавани

Теги эдинсон кавани оскар табаресуругвай

Табарес прокомментировал травму Кавани

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал травму ведущего форварда своей команды Эдинсона Кавани.

"Пока я не общался с медиками. Времени на восстановление немного - всего пять дней. После дня отдыха оценим его состояние. Нам точно неизвестно, насколько серьёзна травма" - сказал Табарес.

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