Табарес рассказал, как сборная Уругвая будет противостоять Роналду

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес высказался в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Португалии.

"Считаю, что сейчас мы ближе, чем когда бы то ни было, к достижению своих целей. У нас есть определённое спокойствие в подходе к этому матчу, и мы должны создавать возможности для своих игроков. Я должен стараться не думать, что произойдёт после матча, это будет другая страница, на статистике и прогнозах мы не фокусируемся, это не имеет никакого значения по ходу матча. Психологическая подготовка и коллективные усилия - вот что мы хотим завтра вынести и продемонстрировать на поле.

Роналду - один из лучших игроков мира, но мы учитываем уровень каждого из игроков и в целом команды. Роналду не только прекрасный игрок, он капитан, лидер сборной. Мы должны сыграть как команда, чтобы ограничить его в действиях. Матч будет замечательный, уверен, а как уж он конкретно сложится, увидим позже" - сказал Табарес.

Напомним, что матч Уругвай - Португалия состоится в субботу в 21:00 по московскому времени.

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