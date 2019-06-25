Табарес установил мировой рекорд

Матч третьего тура группового этапа Кубка Америки-2019 между сборными Чили и Уругвая стал 200-м для Оскара Табареса в качестве наставника "небесно-голубых".

Как сообщает Opta, это абсолютный мировой рекорд. Ни один тренер в мире ранее не проводил столько игр с одной национальной командой.

72-летний Табарес возглавляет сборную Уругвая с 2006 года. Легендарный специалист продолжает тренерскую деятельность, несмотря на страшную болезнь - синдром Гийена - Барре. Из-за проблем со здоровьем он не может ходить.

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