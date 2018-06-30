Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес установил рекорд Чемпионатов Мира, сообщает Marca.

Наставник "небесно-голубых" стал самым возрастным тренером в плей-офф мундиалей. Сегодня он руководил командой в матче с Португалией в возрасте 71 года и 119 дней.

Табарес превзошёл достижение итальянца Чезаре Мальдини, который на ЧМ-2002 в возрасте 70 лет и 130 дней возглавлял сборную Парагвая в поединке 1/8 финала против Германии. | http://soccernews.ru