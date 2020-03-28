Табарес уволен с поста главного тренера сборной Уругвая. Он возглавлял команду 14 лет

Федерация футбола Уругвая вынужденно сократила 400 сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что в число уволенных вошёл и главный тренер национальной сборной Оскар Табарес.

Напомним, что 73-летний специалист возглавлял "небесно-голубых" с 2006 года и выиграл Кубок Америки-2011.

Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждена официально и, возможно, позднее будет опровергнута.

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