Таблоид Daily Mail составил символическую сборную сезона АПЛ

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Таблоид Daily Mail составил символическую сборную сезона АПЛ

Опубликована символическая сборная английской Премьер-лиги сезона 2019/20 по версии таблоида Daily Mail.

Стоит отметить, что в состав команды включены сразу семь игроков "Ливерпуля".

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");

Защитники: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль");

Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер").

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