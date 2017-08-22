TAD отклонил апелляцию "Реала" по дисквалификации Роналду
Мадридскому "Реалу" не удалось добиться отмены дисквалификации португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.
По сведениям издания, Административный трибунал по спорту (TAD) не внял доводам представителей королевского клуба и оставил наказание португальца в силе.
Напомним, что 32-летний форвард получил 5-матчевую дисквалификацию за свое удаление, а также толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).
Роналду уже вынужден был пропустить ответный матч с каталонцами (2:0), а также поединок первого тура Ла Лиги против "Депортиво" (3:0). Также он не сыграет в предстоящих матчах с "Валенсией", "Леванте" и "Реалом Сосьедад".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Барселона
|1
|3
|3
|Реал Сосьедад
|1
|3
|4
|Леганес
|1
|3
|5
|Валенсия
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|7
|Жирона
|1
|1
|8
|Эспаньол
|1
|1
|9
|Севилья
|1
|1
|10
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Эйбар
|0
|0
|13
|Леванте
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Вильярреал
|0
|0
|16
|Сельта Виго
|1
|0
|17
|Алавес
|1
|0
|18
|Лас Пальмас
|1
|0
|19
|Бетис
|1
|0
|20
|Депортиво Ла-Корунья
|1
|0