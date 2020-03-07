Тадич: "Аякс" выиграл бы Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, если бы вышел в финал"

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Тадич: "Аякс" выиграл бы Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, если бы вышел в финал"

Форвард "Аякса" Душан Тадич сожалеет о вылете от "Тоттенхэма" в 1/2 финала прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов.

По мнению серба, амстердамский гранд однозначно стал бы победителем турнира, если бы встретился с "Ливерпулем" в финале.

"Хочу забыть тот матч. До сих пор не понимаю, как мы могли проиграть "Тоттенхэму". Если бы "Аякс" взял то, что ему причиталось, то в финале обыграл бы "Ливерпуль". Тогда мы были настолько уверены в себе, что против такой силы у соперника не нашлось бы адекватной защиты. Мы бы точно не играли так плохо, как "Тоттенхэм", и действовали бы более вдохновенно, чем "Ливерпуль", - цитирует Тадича B92.

Напомним, что в финале Лиги Чемпионов сезона 2018/19 "Ливерпуль" взял верх над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0.

Что касается противостояния "шпор" и "Аякса", то голландцы выиграли в гостях 1:0 и вели в два мяча к перерыву ответного матча, но хет-трик Лукаса Моуры в течение второго тайма вывел дальше англичан.

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