Тадич: "Аякс" выиграл бы Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, если бы вышел в финал"
Форвард "Аякса" Душан Тадич сожалеет о вылете от "Тоттенхэма" в 1/2 финала прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов.
По мнению серба, амстердамский гранд однозначно стал бы победителем турнира, если бы встретился с "Ливерпулем" в финале.
"Хочу забыть тот матч. До сих пор не понимаю, как мы могли проиграть "Тоттенхэму". Если бы "Аякс" взял то, что ему причиталось, то в финале обыграл бы "Ливерпуль". Тогда мы были настолько уверены в себе, что против такой силы у соперника не нашлось бы адекватной защиты. Мы бы точно не играли так плохо, как "Тоттенхэм", и действовали бы более вдохновенно, чем "Ливерпуль", - цитирует Тадича B92.
Напомним, что в финале Лиги Чемпионов сезона 2018/19 "Ливерпуль" взял верх над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0.
Что касается противостояния "шпор" и "Аякса", то голландцы выиграли в гостях 1:0 и вели в два мяча к перерыву ответного матча, но хет-трик Лукаса Моуры в течение второго тайма вывел дальше англичан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23