Тадич и тен Хаг жалеют об уходе Промеса

Форвард "Аякса" Душан Тадич высказался по поводу ухода из амстердамского клуба полузащитника Квинси Промеса.

"Конечно, Квинси — хороший парень и отличный футболист. Мы отлично играли с ним в "Твенте" и "Аяксе". Нам будет его не хватать", — цитирует ESPN Тадича.

Наставник амстердамцев Эрик тен Хаг также прокомментировал переход.

"Нас с Квинси связывают приятные воспоминания. Он отлично выступил в прошлом сезоне. На его было несколько очень важных голов в Лиге Чемпионов. Когда он попросил отпустить его в "Спартак", я не был рад".