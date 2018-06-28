Тадич: "Игрокам сборной Сербии нечего стыдиться"

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич считает, что его команда достойно выступила на ЧМ-2018.

"Уступить Бразилии - это не то же самое, что проиграть Швейцарии. Нам нечего стыдиться, мы дрались за свою страну, делали всё, что могли" - сказал Тадич.

Отметим, что сборная Сербии заняла третье место в группе E, их опередили Бразилия и Швейцария.

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