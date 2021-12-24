Тадич - лучший игрок 2021 года в Сербии
Атакующий полузащитник "Аякса" Душан Тадич получил индивидуальную награду.
33-летнему футболисту вручили сербский "Золотой мяч", как лучшему игроку года в стране.
Душан Тадић са Златном лоптом Фудбалског савеза Србије за најбољег играча у 2021. години. ⚽️#ZlatnaLoptaSrbije • #FSS pic.twitter.com/FxUDDRIqXG— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) December 23, 2021
Для Тадича это третий такой приз в карьере. Ранее он становился лауреатом в 2016 и 2019 годах.
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