Тадич - лучший игрок 2021 года в Сербии

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Тадич - лучший игрок 2021 года в Сербии

Фото твиттер Душана Тадича

Атакующий полузащитник "Аякса" Душан Тадич получил индивидуальную награду.

33-летнему футболисту вручили сербский "Золотой мяч", как лучшему игроку года в стране.

Для Тадича это третий такой приз в карьере. Ранее он становился лауреатом в 2016 и 2019 годах.

Не пропустите: Тадич побил рекорд Месси по голевым передачам. | http://soccernews.ru
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