Тадич: "Мы полуфиналисты ЛЧ и должны играть в квалификации. Позор!"

1 Теги аяксдушан тадич

Тадич: "Мы полуфиналисты ЛЧ и должны играть в квалификации. Позор!"

Полузащитник и капитан "Аякса" Душан Тадич раскритиковал УЕФА из-за регламента Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне "Аякс" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, однако в новом розыгрыше должен пробиваться в основной раунд через квалификацию, так как рейтинг лиги Голландии не позволяет чемпиону страны попадать в турнир напрямую.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов "Аякс" обыграл ПАОК (2:2; 3:2).

"Мы дошли до полуфинала в прошлом раунде, но почему-то должны играть в квалификации. Это позор!", - сказал Тадич.

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Аяксу" предстоит сразиться с кипрским АПОЭЛом.

Не пропустите: Влашич охарактеризовал Россию одним словом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Всем условия равны,сами чуть от Паока не вылетели,вот это позор!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Суд передал все имущество Глушакову. Его бывшей жене не оставили ничего

Суд передал все имущество Глушакову. Его бывшей жене не оставили ничего

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов