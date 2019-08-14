Тадич: "Мы полуфиналисты ЛЧ и должны играть в квалификации. Позор!"
Полузащитник и капитан "Аякса" Душан Тадич раскритиковал УЕФА из-за регламента Лиги чемпионов.
В минувшем сезоне "Аякс" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, однако в новом розыгрыше должен пробиваться в основной раунд через квалификацию, так как рейтинг лиги Голландии не позволяет чемпиону страны попадать в турнир напрямую.
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов "Аякс" обыграл ПАОК (2:2; 3:2).
"Мы дошли до полуфинала в прошлом раунде, но почему-то должны играть в квалификации. Это позор!", - сказал Тадич.
В плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Аяксу" предстоит сразиться с кипрским АПОЭЛом.
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